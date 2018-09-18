Melih ABİ: İhtiyacı olan kitapları ücretsiz alabilir

Emin Kurnaz üniversiteyi kazanan oğlunun kitaplarını ihtiyaç sahiplerine vermek için işyerinin önünde sergiledi.

Kitapları ücretsiz veriyor.

Oldukça da ilgi gördü bu düşünce.

Başka öğrenci velileri de çocuklarının kitaplarını getiriyor artık.

Emin Kurnaz, "Okuyuculardan da ihtiyacı olan varsa uğrasın kitaplar, yardımcı kaynaklar gençlerimize ışık olsun.

7. sınıftan üniversite hazırlık, KPPS dahil kitapları olan okurlar da varsa kullanmadıkları, değerlendiremedikleri kitapları getirebilirler.

İhtiyacı olanlara ücretsiz dağıtırız" diyor.

Teşekkürler Emin bey güzel düşünceleriniz için.

Adresini verelim; Emin Elektronik, Kenan Evren Bulvarı. Adana

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Yenice'de tuvalet yok olan da kapalı



Tarsus Yenice'de, mahalle merkezinde bulunan belediye parkı içlerindeki tuvalet kapalı.

Hem de aylardır.

Milletin ihtiyacı var.

Nüfusu 10 binleri bulan koskoca Yenice mahalle değildir.

Mehmet Canan Erverdi., "Bu yerleşim biriminde bir tuvalet olmaz mı?" diyor.

Adam haklı…

Olmaz mı başkan…