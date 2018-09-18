Mutluluk meyvesinin hasadı yapıldı

DOĞU
Asya'da yaygın olarak yetiştirilen, kuvvet verici olduğu ve ömrü uzattığı düşüncesiyle "Mutluluk meyvesi" olarak da adlandırılan "goji berry" meyvesinin Silifke'de Akdere'de ilk hasadı yapıldı. Hobi olarak yetiştiriciliğini yaptığı Eyüp Güven'in bin 200 metre karelik tarlasına Mart ayında diktiği 250 fidandan, 200 kilogram ürün alındı. Güven, internetten üzerinden faydalarını duyduğu meyvenin, Antalya
'da araştırmasını yaptırdığını, Türkiye'de üretimini hedeflediğini ve temin ettiği fidanların dikimini mart ayında gerçekleştirdiğini belirtti. İlk hasadını yaptığı üründen, güzel verim elde ettiğini kaydeden Güven, meyveye aktarların ilgi gösterdiğini, yaş ve kuru olarak satıldığını kaydederek yapraklarından da kurutularak çay yapıldığını belirtti.