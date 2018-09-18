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Pehlivanlar derece için mücadele etti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Pehlivanlar derece için mücadele etti
'TA 2. Uluslararası Dondurma ve Kültür Festivali kapsamında 28'incisi düzenlenen Altın Kemerli Karukacak Güreş Festivali yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Batıpark Güreş Sahası'nda düzenlenen festivale, İran, Rusya, Gürcistan, Romanya, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye'den 600 sporcu katıldı. Güreş ağalığını eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın yaptığı festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç ve güreş severler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraşlı güreşçilerin artık dünyadaki er meydanlarında adını duyurduğunu söyledi. Organizasyonda Hüseyin Cilevek'i finalde mağlup eden Fatih Kambur, başpehlivanlığı kazandı.
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Pehlivanlar derece için mücadele etti
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