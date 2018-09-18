Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi’nin ikincisi düzenleniyor

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Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda
Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü tarafından, 2. Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi düzenleniyor. Gıda üretimi, analizi ve hijyenin sağlanması ile ilgili üretim ve satış yapan firmaları hedef kitlelerle buluşturarak bu alandaki yeniliklerin tanıtılmasını hedefleyen Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi'nin ikincisi 8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Concorde Luxury Resort Otel'de yapılacak. Kongrede, veteriner fakülteleri, gıda, ziraat ve çevre mühendislikleri, fen edebiyat fakültelerine bağlı ilgili bölümler, beslenme ve diyetetik ile gastronomi bölümleri, su ürünleri fakülteleri, meslek yüksek okulları ve bunun yanı sıra gıda ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcılarla, bilimsel ve teknolojik alanlardaki yeni bilgiler paylaşılarak sorunların mercek altına alınacak ve çözüm önerileri üretilecek.