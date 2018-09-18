Yeni: Çelikcan Yüreğir’in çehresini değiştirdi’

AK
Parti Adana
İl Başkanı Fikret Yeni, Hayme Ana Kına Konağı'nın Adana ve Yüreğir için büyük bir hizmet olduğunu söyledi. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın ilçenin çehresini değiştirdiğini belirten Yeni, "Gece gündüz demeden hizmet aşkıyla hareket ederek her alanda çok önemli hizmetler üretmiştir" dedi. AK belediyeciliğin en güzel örneklerinin Yüreğir'de hayata geçtiğini belirten Başkan Fikret Yeni, "AK belediyeciliğin en güzel örneklerini Yüreğir'de hayatta geçirerek Adana'da sosyal ve kültürel alanda ciddi pek çok eksikliği gidermiştir. Ben bir Adanalı olarak bu konularda hassasiyet gösterdiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. İLKLERİ YAŞATTI
Yüreğir'e aşkla şevkle hizmet etmeye, AK Belediyeciliği en güzel şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ve açılışların süreceğini belirten Başkan Mahmut Çelikcan ise, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Yüreğir'e birçok kalıcı eserler kazandırdık. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Yüreğir'de hep ilkleri başardık. Başarmaya devam edeceğiz" dedi.