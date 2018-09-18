Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yeni: Çelikcan Yüreğir’in çehresini değiştirdi’

Yeni: Çelikcan Yüreğir’in çehresini değiştirdi’

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Yeni: Çelikcan Yüreğir’in çehresini değiştirdi’
AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, Hayme Ana Kına Konağı'nın Adana ve Yüreğir için büyük bir hizmet olduğunu söyledi. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın ilçenin çehresini değiştirdiğini belirten Yeni, "Gece gündüz demeden hizmet aşkıyla hareket ederek her alanda çok önemli hizmetler üretmiştir" dedi. AK belediyeciliğin en güzel örneklerinin Yüreğir'de hayata geçtiğini belirten Başkan Fikret Yeni, "AK belediyeciliğin en güzel örneklerini Yüreğir'de hayatta geçirerek Adana'da sosyal ve kültürel alanda ciddi pek çok eksikliği gidermiştir. Ben bir Adanalı olarak bu konularda hassasiyet gösterdiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İLKLERİ YAŞATTI
Yüreğir'e aşkla şevkle hizmet etmeye, AK Belediyeciliği en güzel şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ve açılışların süreceğini belirten Başkan Mahmut Çelikcan ise, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Yüreğir'e birçok kalıcı eserler kazandırdık. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Yüreğir'de hep ilkleri başardık. Başarmaya devam edeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni: Çelikcan Yüreğir’in çehresini değiştirdi’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN