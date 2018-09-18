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Yüzbinlerce öğrenci ders başı yaptı Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı