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Yüzbinlerce öğrenci ders başı yaptı

Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Yüzbinlerce öğrenci ders başı yaptı
DERS zili çaldı, bölgemizde yüz binlerce öğrenci ders başı yaptı. , Mersin, , , Hatay, ve 'de 'İlköğretim Haftası' büyük bir coşkuyla kutlandı. Adana'da Vali Mahmut Demirtaş, Emine Sapmaz İlkokulu'nda minik öğrencilerle buluştu. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un da katıldığı kutlamalarda Vali Demirtaş, kent genelinde 500 bine yakın öğrencinin dersbaşı yaptığını belirtti. Mersin'de bin 187 okulda toplam 389 bin 955 öğrenci ders başı yaptı. İlköğretim Haftası nedeniyle Kocatepe İlköğretim Okulu'nda tören düzenlendi. Vali Ali İhsan Su eğitimin önemini vurgulayarak, "Eğitim, bir ülkenin geleceğinin inşasında en önemli ayaklardan bir tanesidir. Eğitimsiz bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, ilerlemesi asla mümkün olamaz" dedi.
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Yüzbinlerce öğrenci ders başı yaptı
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