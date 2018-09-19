Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Başkan Sözlü sporun önemine değindi

Başkan Sözlü sporun önemine değindi

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Başkan Sözlü sporun önemine değindi
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara özel açtığı spor salonlarına ve el işi kurslarına katılan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin yeşil sertifikalı tek spor salonu olan ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, sporun insan sağlığı için önemine değinirken "Kadının olduğu yerde zerafet olur, düzen olur. Spor yapan, sağlıklı anneler sağlıklı nesiller yetiştirir. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak olanlar çağdaş nesillerdir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Sözlü sporun önemine değindi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN