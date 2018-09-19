Galibiyet şart

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por Toto 1. Lig takımlarından Adana
spor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde topsuz alanda yenilenme çalışması yapan Adana ekibi, koşu ve dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı. BUNUN BİLİNCİNDEYİZ
Çalışmaya sakatlığı bulunan Berkan Yıldırım katılmazken, Ahmet Dereli ve Robert takımdan ayrı çalıştı. Teknik patron Arslan, ligin başından bu yana istedikleri çıkışı yapamadıklarını belirterek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Oyuncularımla gerekli görüşmeleri yaptım. Boluspor maçının önemine değindim" dedi. YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ
Taraftarın desteğiyle bu maçı kazanıp moral bulacaklarının altını çizen Arslan, "Artık çıkışa geçmek zorundayız. Çünkü haftalar geçtikçe makas açılıyor. Maç gününe kadar sıkı bir şekilde çalışıp, hak ettiğimiz sonucu almak istiyoruz. Turuncu-beyazlı renklere gönül veren herkesi yanımızda görmek istiyoruz" dedi.