Kahramanmaraş’a İngiliz gelin

BUGÜN NELER OLDU

Mehmet Bağcı isimli genç, İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıştığı Janine Warwick ile tamamen yörenin örf ve adetlerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi. Ekinözü ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki Mehmet Bağcı, çalışmak için 4 yıl önce gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da hemşirelik yapan Janine Warwick ile tanıştı. Warwick ve Bağcı, 2 yıl süren arkadaşlıklarının sonunda evlenmeye karar verdi. Ailelerinin onayının alınmasının ardından Londra'da nikah kıyan çift, 2 yıl sonra tamamen Türk usulleri ile dünya evine girdi. Elbistan'da yörenin örf ve adetlerine göre yapılan düğün töreninde davul-zurna ve orkestranın çaldığı türküler eşliğinde halaylar çekildi.