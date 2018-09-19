Mehmet Yılmaz’ın mozaik sergisi

MOZAİK
sanatçısı Mehmet Yılmaz
'ın Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı 3'üncü kişisel sergisi 21 Eylül'e kadar gezilebilecek. Yılmaz, "küçük üç boyutlu ve birbirine benzemeyen parçaların bir araya getirilip resim oluşturacak şekilde dizilmesi" olarak tanımladığı mozaiğin 5 bin yıl önce ilk kez Sümerler tarafından denenmiş bir resim sanatı olduğunu söyledi. Roma dönemi eserlerinin bölgemiz başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde görüldüğünü belirten Yılmaz, "O dönemlerde daha çok olimpiyat oyunları, av sahneleri, vahşi hayvanlar gibi figürleri görüyoruz. Sonraları zengin ailelerin yaşamlarından, evlerinden sahneler daha çok taban mozaiği olarak görülmüştür" dedi. Mozaik eserlerin günümüze kadar gelmesinde en önemli faktörlerden birisinin Horasan Harcı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Horasan Harcı günümüzde derz dolgu dediğimiz malzemedir. Horasan Harcı olarak bilinen harç, içinde pişirilmiş ve öğütülmüş toprak ürünleri katılan bir malzemedir" dedi. Yılmaz'ın 30 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisi'nde, 21 Eylül'e kadar gezilebilecek.