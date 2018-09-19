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Melih ABİ: Üst geçidin yanındaki direkler facia yaratabilir

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Melih ABİ: Üst geçidin yanındaki direkler facia yaratabilir

Kıyıboyu TOKİ konutları civarında oturan okurumuz önemli bir tehlikeye dikkat çekti.
Atatürk İlkokulu yanında bir var.
Geçidin üzerinde de iki elektrik direği.
Bu üst geçidi kullananlar sıkıntı yaşıyor.
Direklere çözüm bulmak şart.
Gerekli şikayetler yapılmış ama ilgilenen çıkmamış.
Ölümün kol gezdiği yerde nasıl duyarsız kalırlar anlamam.
Yarın her hangi birine bir şey olursa sorumlular nasıl hesap verecek?
Çözün şu direk meselesini.
Söyletmeyin adamı…

***

Yollar yapıldı sürücüler nefes aldı

GEÇTİĞİMİZ günlerde Seyhan ilçesinde yeni yapılan yollarla ilgili bir şikayet vardı.
Gürselpaşa Mahallesi75120 ve 75192 sokaklarda rögar kapakları asfaltın altında kalmıştı.
Zigzaglar çizerek araç kullanan sürücülerin haklı tepkisini yazmıştım.
Seyhan Belediyesi ekipleri asfalttan aşağıda kalan kapakları onardı.
Eşit hale getirdi.
Şimdi sürücüler yollardan zigzaglar çizmiyor.
Okurumuz adına teşekkür.

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Melih ABİ: Üst geçidin yanındaki direkler facia yaratabilir
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