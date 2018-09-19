Niğde’de Şalvar Güreşi Şampiyonası

NİĞDE
'DE, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Şalvar Güreşi Şampiyonası düzenlendi. Niğde Belediyesinin desteğiyle 5 Şubat Stadı'ndaki müsabakalara 8 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Vali Yılmaz Şimşek, ata sporuyla ilgi bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. ANLAMLI OLDU
Organizasyonun düzenlenmesinin kentin tanıtılmasına ve geleneksel sporların yaşatılması adına önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz Şimşek, "Geleneksel değerlerimizin, ata sporumuzun yaşatılması, gençlere sevdirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına bu organizasyon çok anlamlı olmuştur" dedi. ATA SPORU
Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'i rahmetle andığını dile getirdi. Belediye Başkanı Rifat Özkan ise Niğde'ye Selçuklular döneminde Darul Pehlivane diye adlandırıldığını, ata sporunu yeniden canlandırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti. ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
Renkli görüntülerin yaşandığı ve çekişmeli geçen mücadelelerde, büyükler kategorisinde sıkletlerinde Zakir Sakirev, Ufuk Doğan, Adam Hasiyen, Osman Göçen, minikler kategorisinde ise Emirhan Demir, Birkan Göle, İsmail Söyler, Bahri Söyler, Yavuzhan Karadoğaner, Orhan Çam, Furkan Üçoluk birinci oldu. Müsabakaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.