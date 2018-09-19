Piknik havası verip fuhuş yaptırıyorlardı

BUGÜN NELER OLDU

polisin gerçekleştirdiği operasyonda fuhuş çetesine darbe vuruldu. Çetenin bölgede piknik yapıyor havası vererek fuhuş yaptırdıkları kadınları gözetledikleri ortaya çıktı. Aralarında çete liderinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler mevkiinde fuhuş olayının artması yönünde vatandaştan gelen şikayetler üzerine polis harekete geçti. Sivil ekipler bölgede çalışma yapmaya başladı. 2 aylık teknik ve fiziki takibi tamamlayan ve tüm delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda çetenin lideri Mehmet Y. ile birlikte 14 kişi gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin polise yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları ve fuhuş yapılan bölgede ise piknik yapıyormuş havası verdikleri ortaya çıktı. Çetenin fuhuş yaptırdıkları bölgede polisi gördüklerinde "Emmi", müşteriye ise "Ekmek" kodunu kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 14 kişi sorguları tamamlandıktan sonra "Örgüt kurmak, fuhşa zorlamak" suçlarından adliyeye sevk edilecek. Polis ayrıca çetenin yurttan ayrılan kimsesiz kızları da ağına düşürme için fırsat kolladığını belirledi. Merve D.'nin de yurttan ayrılan bir kız gidecek yeri olmadığı ve parasız kaldığı için çeteye üye olup fuhuş yapmaya başladığı ayrıca çeteye katıldıktan sonra örgüte fuhuş yapmaları için kadın bulduğu belirledi.