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Tarihi kaleye PVC pencere

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Tarihi kaleye PVC pencere
MERSİN'İN Anamur ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Roma döneminden kalan Mamure Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında PVC pencere ve mermer kullanılması tepkilere neden oldu. Anamur Kültür Derneği Başkanı Yaşar Alıcı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olan Mamure Kalesi'nde 2012'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesinin ardından başlatılan restorasyon çalışması nedeniyle kalenin tarihi dokusunun yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Alıcı, "Mamure Kalesi'nin doğal dokusu hiç bu kadar tahrip edilmemiş, saygısız davranılmamıştı. Yüklenici firma, buranın doğal dokusunu bozmama konusunda taahhüttü var mıydı? O taahhüttü yerine getirdi mi getirmedi mi? Getirmediği çok açık, araştırılması lazım" dedi. "Tarih kültür sorumluluğu taşıyan herkese sesleniyorum" diyen Alıcı, "Restorasyon adı altında yapılmakta olan gerçeği bozma, ucube hale getirme projesinin durdurulmasını istiyoruz" dedi.
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Tarihi kaleye PVC pencere
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