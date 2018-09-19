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Tıp Fakültesi öğrencileri tüm dünyada staj yapabilecek

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Tıp Fakültesi öğrencileri tüm dünyada staj yapabilecek
KUZEY Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC–Medical Students' Associations of Northern Cyprus), dünya genelindeki tıp öğrencilerini temsil eden Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA)'nun Staj Değişim programına öğrenci göndermek üzere kontrat imzaladı. İki birlik arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Kuzey Kıbrıs'tan staj programına öğrenci gönderilecek ve staj değişim öğrencileri de Kıbrıs'a misafir edilecek. Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve adadaki tıp öğrencilerini temsilen Kanada'nın Quebec kentinde gerçekleşen 67. IFMSA Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu Ağustos ayı toplantısı Genel Kurulu'na katıldı.
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Tıp Fakültesi öğrencileri tüm dünyada staj yapabilecek
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