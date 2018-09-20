Adana polisinden çocuklar için denetim

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamaları'na başladı. vatandaşların huzur ve güven ortamının temini, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri için güvenlik ekipleri tarafından okulların giriş çıkışlarının denetim altına alınması amacıyla bir dizi emniyet tedbirleri alındı. Alınan tedbirler kapsamında okul servis araçları ile şoförlerinin okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahısların denetimi ve okul çevreleri yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satan yerler, alkollü mekanlar, iddia ve ganyan bayiileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerin denetimlerine başlandı.