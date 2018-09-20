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ATDSK kortlarında Türkiye Şampiyonası

Giriş Tarihi: 20.9.2018
ATDSK kortlarında Türkiye Şampiyonası
Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) TEB 12 Yaş Türkiye Şampiyonası 'da yapıldı. Erkeklerde Bora Çankaya, kadınlarda ise Deniz Turan şampiyon oldu. Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleşen turnuvanın başhakemliğini Ömer Levent Eralp yaptı. 8 Eylül'de eleme maçları ile başlayan şampiyonaya 20 ilden 136 sporcu katıldı.

BAŞKAN KESKİN'DEN KUTLAMA
ÇEKIŞMELI maçların oynandığı şampiyonada tek erkeklerde Bora Çankaya şampiyonluk kupasını kaldıran raket oldu. Çift erkeklerde ise Emirhan Bulut- Erkut Aydın, çift kadınlarda Ceylin İpek- Ece Ilgın Çiçek çifti kupayı kaldırdı. Başkan Ali Refah Keskin, Türkiye'nin en önemli turnuvası olan Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanan ve final oynayan sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini kutladı.
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ATDSK kortlarında Türkiye Şampiyonası
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