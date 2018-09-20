ATDSK kortlarında Türkiye Şampiyonası

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ürkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) TEB 12 Yaş Türkiye Şampiyonası Adana
'da yapıldı. Erkeklerde Bora Çankaya
, kadınlarda ise Deniz Turan
şampiyon oldu. Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleşen turnuvanın başhakemliğini Ömer Levent Eralp yaptı
. 8 Eylül'de eleme maçları ile başlayan şampiyonaya 20 ilden 136 sporcu katıldı. BAŞKAN KESKİN'DEN KUTLAMA ÇEKIŞMELI
maçların oynandığı şampiyonada tek erkeklerde Bora Çankaya
şampiyonluk kupasını kaldıran raket oldu. Çift erkeklerde ise Emirhan Bulut- Erkut Aydın
, çift kadınlarda Ceylin İpek- Ece Ilgın Çiçek
çifti kupayı kaldırdı. Başkan Ali Refah Keskin
, Türkiye'nin en önemli turnuvası olan Türkiye Şampiyonluğu
'nu kazanan ve final oynayan sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini kutladı.