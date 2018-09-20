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Burak hayata tutunamadı

Afşin’de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. 23 yaşındaki Burak Terzi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Burak hayata tutunamadı
KAHRAMANMARAŞ'IN Afşin ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki Burak Terzi (23) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza, öğleden sonra Afşin çevreyolu Boşnak Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 46 AAD 897 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atarak durabilen otomobildeki Burak Terzi, Mücahit Muhsin Demir (20), Ahmet Oğuzhan Demir (23) ve Ali Vahdetin Fakıoğlu (20) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar hayati tehlikesi bulunduğu için Sütçü imam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Burak Terzi sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen yolda yaşamını yitirirken, diğer yaralılar yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
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Burak hayata tutunamadı
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