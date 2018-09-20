Ekmek israfı geleneksel lezzetlerle önlenecek

MİLLİ
mücadele döneminde ellerinde kalan malzemelerle onlarca çeşit yemek yapan Gaziantepliler, bayat ekmek
lerden başta omaç olmak üzere, bayat ekmek köftesi, biberli ekmek, gariban aşı, tuzlu, yoğurtlu ekmek oruğu çorbası, ekmek aşı, dövmeç, turşulu ekmek kızartması, tavada bayat ekmekli gözleme, bayat ekmekli patates köftesi, bayat ekmekli çiğ köfte, bayat ekmek kurabiyesi, fıstıklı bayat ekmek tatlısı, bayat ekmek helvası, limonlu bayat ekmekli kek gbi pek çok yemek ve tatlı yapıyor. Bu yemekler ile hem bayatlamış ekmekler çöpe atılmaktan kurtuluyor hem de aile ekonomisine ufak da olsa katkı sağlanıyor. Ekmek israfının önüne geçmek isteyen Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türk toplumunun kutsal değerlerinden birisi, sofraların baş tacı olan ve "nimet" olarak adlandırılan ekmeğin aynı zamanda alın terini, paylaşmayı ve bereketi ifade ettiğini anımsattı.