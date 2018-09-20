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Engelli kediye hurda parçalarından protez

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Engelli kediye hurda parçalarından protez
OSMANİYE'DE otomobil çarpması sonucu arka iki ayağı felç olan sokak kedisi için, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi veteriner Ali Laçinbala, hurda parçalarından ortez yaptı. Esenevler Mahallesi'ndeki bir sokak kedisi, önce apartmanın sürgülü dış demir kapısına sıkıştı ardından, yoldan geçen bir otomobil çarptı. Yaralanan kedi, çevredekilerin de yardımıyla tedavi için veteriner hekime götürüldü. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi veteriner Ali Laçinbala tarafından ise kedi için hurda parçalarından ortez yapıldı.
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Engelli kediye hurda parçalarından protez
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