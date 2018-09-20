Engelli kediye hurda parçalarından protez

OSMANİYE'DE
otomobil çarpması
sonucu
arka iki ayağı felç
olan sokak kedisi
için, Hayvan Hakları
Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye
İl Temsilcisi
veteriner Ali Laçinbala,
hurda parçalarından
ortez yaptı. Esenevler
Mahallesi'ndeki bir
sokak kedisi, önce
apartmanın sürgülü
dış demir kapısına
sıkıştı ardından, yoldan
geçen bir otomobil
çarptı. Yaralanan
kedi, çevredekilerin de
yardımıyla tedavi için
veteriner hekime
götürüldü. HAYTAP Osmaniye
İl Temsilcisi veteriner Ali
Laçinbala tarafından ise kedi
için hurda parçalarından
ortez yapıldı.