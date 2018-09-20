Gastronomi ve mutfak sanatlarında öncü olacak

ULUSLARARASI Final Üniversitesi
Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu, 2018 – 2019 Akademik Yılı'nda Gastronomi ve Mutfak Sanatları programıyla eğitim vermeye başladı. Bir turizm ülkesi olan KKTC'nde turizm alanına şefler yetiştirmeyi amaçlayan program, gerek ülkeye hizmet gerekse ülke tanıtımı açısından önem taşıyor. ZEYTİNYAĞLI VE ET YEMEKLERİ
Söz konusu bölümde Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğinde çeşitli yemek türlerinde ünlü şefler tarafından eğitimler verilecek atölye çalışmaları da gerçekleştirecek. Bu çerçevede atölye çalışmaları halka açık olacak. Atölye çalışmaları, et yemekleri, zeytinyağlılar, pastacılık, peynir yapımı başta olmak üzere birçok yemek çeşidi üzerine alanında uzman şefler tarafından gerçekleştirilecek. Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden, programın gastronomi eğitimi almak isteyen öğrencilere eğitim vermek yanında ülkemiz kültürünün tanıtımı açısından da hizmet verme misyonuyla faaliyete başladığını vurguladı. Güden, programın Türkçe dilinde dört yıllık bir program olduğunu belirtti. DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER
Güden, bölümün eğitim kadrosunun da dünyaca ünlü şefler ve uzman akademisyenlerden oluştuğunu ifade etti. Güden, gastronominin turizm açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi. Güden, üniversite olarak Fransa, İtalya, Uzakdoğu başta olmak üzere bir çok ülkeyle bağlantıları bulunmasının öğrencilere farklı ülkelerde staj yapma imkanı sağladığını da belirtti.