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Hakan Kutlu zaman istedi

Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, takımın bazı eksiklerinin olduğunu bunu ligin gidişatında gidereceklerini belirtti

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
Hakan Kutlu zaman istedi
Yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Spor Toto 1. Lig takımlarından Demirspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, lige dezavantajla başladıklarını ancak en az hasarla atlatmayı başardıklarını söyledi. Kutlu, tesislerde basın mensuplarıyla buluştu. Kutlu, takımın çok geç kurulduğunu hatırlatarak, "11 oyuncunun şu an hepsi sahada yeni" dedi.

5 MAÇTA 10 PUAN
"BUNA rağmen toplanmış 10 puan var. Çok iyi değil ama kötü de değil" diye konuşan teknik adam Kutlu, "Zaten 5 maçta 10 puan serisini sürdürürsek Süper Lig'e bu şekilde bütün takımlar çıkmış. Yeni oyuncularla oynadık. Uyum sorunu yaşadık. Zaman içerisinde bunu çözümü konusunda önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.

ÇOK KALİTELİ İSİMLER
ALDIKLARI oyuncuların çok kaliteli ve bu ligde başarılı olmuş oyuncular olduğun ifade eden Kutlu, "Birçoğunun geçen seneden maç eksiklikleri var. Bu dezavantajla başlamıştık. Ama en az hasarla atlatmak bizim ilk planımızdı ve bunu da başarmış bulunuyoruz. Bütün takımların eksiklikleri olduğu gibi bizim de bir takım eksiklerimiz var ama bu eksiklerimizi ligin gidişatında gidereceğiz" dedi.
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Hakan Kutlu zaman istedi
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