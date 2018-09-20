İhracata kabzımallar odasından engel iddiası

TÜRKİYE'NİN
önemli markaların,
uluslararası
otellerin sebze
ve meyve ihtiyacını
karşılayan
ve Dubai ile
Maldivler'e de
ihraç yapan Tatlı
Limon firması, Adana
Kabzımallar
Odası'nın hayata
geçirdiği uygulama karşısında zor günler
yaşıyor. Firmanın merkezinin bulunduğu
Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nin
iddiaya göre cumartesi günleri kapatılması
sonucu müşterilerinden gelen
talepleri karşılayamaz hale geldi. İHRACATIMIZ ENGELLENDİ
Kabzımallar Odası'nın bu kararı birkaç hafta önce hayata geçirdiğini ve gelen siparişlere yanıt veremediklerini açıklayan şirket yöneticisi Sıraç Orhan, bu yanlış karardan vazgeçilmesini istedi. Modern tesis kurarak müşterilerine en taze meyve sebzeleri ulaştırdıklarını ifada eden Orhan, "Cumartesi günleri hal kompleksinden mal çıkışına izin verilmeyince, dünyaca ünlü markalara mal yollayamıyoruz, ihracat yapamıyoruz" dedi. Bu uygulamanın ihracatı baltaladığını ifade eden Orhan, "Döviz ihtiyacımızın en fazla olduğu bir dönemde ihraç yapmamız engellenerek ülkemize döviz girişine de engel oluyorlar. Bu yanlış uygulamayla ülkemize ve Adana'ya zarar veriyorlar. Biz müşterilerimizin taleplerine anında cevap vermezsek Dubai ve Maldivler başka pazarlara yönelecek. VIP hizmeti verdiğimiz firmalar da ihtiyaçlarını başka şehirlerden temin edecek. Ülkemiz ve Adana kaybedecek" diye konuştu. "6 SAAT KAPATMAMIZ LAZIM"
Öte yandan Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman ise cumartesi günü saat 15.00'e kadar giriş serbest ancak çıkış yasak. Hal temizliği yapılıyor. Hal ilaçlanıyor yıkanıyor. Temizlik işçileri rahat bir şekilde çalışsınlar diye 15.00'e kadar çıkışları kapalı tutuyoruz. Bu kararı biz yalnız almadık. Tüm esnafla görüştük. Bu genel kurul kararıdır ayrıca belediye encümene gitti ve bu karar alındı. Bu kararı tek başımıza alamayız. Yasa gereği 6 saat kapatmamız lazım" dedi.