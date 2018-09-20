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İhracata kabzımallar odasından engel iddiası

Dubai ve Maldivler’e ihraç yapan lı firma Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nin Kabzımallar Odası tarafından cumartesi günü kapatılmasına tepki verdi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
İhracata kabzımallar odasından engel iddiası
TÜRKİYE'NİN önemli markaların, uluslararası otellerin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan ve Dubai ile Maldivler'e de ihraç yapan Tatlı Limon firması, Kabzımallar Odası'nın hayata geçirdiği uygulama karşısında zor günler yaşıyor. Firmanın merkezinin bulunduğu Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nin iddiaya göre cumartesi günleri kapatılması sonucu müşterilerinden gelen talepleri karşılayamaz hale geldi.

İHRACATIMIZ ENGELLENDİ
Kabzımallar Odası'nın bu kararı birkaç hafta önce hayata geçirdiğini ve gelen siparişlere yanıt veremediklerini açıklayan şirket yöneticisi Sıraç Orhan, bu yanlış karardan vazgeçilmesini istedi. Modern tesis kurarak müşterilerine en taze meyve sebzeleri ulaştırdıklarını ifada eden Orhan, "Cumartesi günleri hal kompleksinden mal çıkışına izin verilmeyince, dünyaca ünlü markalara mal yollayamıyoruz, ihracat yapamıyoruz" dedi. Bu uygulamanın ihracatı baltaladığını ifade eden Orhan, "Döviz ihtiyacımızın en fazla olduğu bir dönemde ihraç yapmamız engellenerek ülkemize döviz girişine de engel oluyorlar. Bu yanlış uygulamayla ülkemize ve Adana'ya zarar veriyorlar. Biz müşterilerimizin taleplerine anında cevap vermezsek Dubai ve Maldivler başka pazarlara yönelecek. VIP hizmeti verdiğimiz firmalar da ihtiyaçlarını başka şehirlerden temin edecek. Ülkemiz ve Adana kaybedecek" diye konuştu.

"6 SAAT KAPATMAMIZ LAZIM"
Öte yandan Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman ise cumartesi günü saat 15.00'e kadar giriş serbest ancak çıkış yasak. Hal temizliği yapılıyor. Hal ilaçlanıyor yıkanıyor. Temizlik işçileri rahat bir şekilde çalışsınlar diye 15.00'e kadar çıkışları kapalı tutuyoruz. Bu kararı biz yalnız almadık. Tüm esnafla görüştük. Bu genel kurul kararıdır ayrıca belediye encümene gitti ve bu karar alındı. Bu kararı tek başımıza alamayız. Yasa gereği 6 saat kapatmamız lazım" dedi.
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İhracata kabzımallar odasından engel iddiası
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