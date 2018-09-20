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Jandarmadan kan bağışı

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Jandarmadan kan bağışı
TÜRK Kızılayı Şubesi'nin kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı erbaş ve erler kan bağışında bulundu. Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz kışlası ile Adana Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın konuşlu olduğu Korgeneral Recai Engin Kışlası'nda "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganı ile etkinlik gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmak üzere Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevini yerine getiren erbaş ve erler kan bağışında bulundu.
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Jandarmadan kan bağışı
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