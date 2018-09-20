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Kahvehane önü cinayeti zanlıları adliyede

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
Kahvehane önü cinayeti zanlıları adliyede
ADANA'DA aralarında husumet bulunan iki aile arasında kahvehane önünde çıkan çatışmada 2 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı. Polis, cinayete karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan zanlılardan Ramazan Savan tutuklanırken Emin Savan'a ev hapis cezası verildi. Olay geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesine Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. Firar Aydemir (48) oğlu Sedat Aydemir'le (21) birlikte devrettikleri kahvehane önünde otururken İrfan Savan (41), Ramazan Savan (27) ve Emin Savan (26) ile karşılaştı. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan iki aile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar yanlarında bulunan silahları kullanmaya başladı. Sokak ortasında çıkan çatışmada Firar Aydemir, Sedat Aydemir, Ramazan Savan, İrfan Savan, M.K. ve Y.İ. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılar Firar Aydemir ve sırtından yaralanan İrfan Savan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan Savan tutuklanırken, Emin Savan'a ise ev hapsi cezası verildi.
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Kahvehane önü cinayeti zanlıları adliyede
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