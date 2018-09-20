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Kaplana tatlı ikramı yapıldı

spor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramı yapıldı. Başkan Bayram Akgül, Cihat Arslan ve oyuncularla görüştü

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Kaplana tatlı ikramı yapıldı
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 4'e 3 gerçekleşen pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

HER MAÇIMIZ ÖNEMLİ
ANTRENMAN öncesi Mükrima Altınok teknik heyete ve futbolculara tatlı ikramında bulunarak Boluspor maçı öncesi başarı dileklerini iletti. Kulüp Başkanı Bayram Akgül teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek Boluspor maçının önemine değindi. Akgül, "Artık çıkış yakalamamız gerekiyor. Bu yüzden bundan sonraki her maçımız çok önemli" dedi.

GÖREVİMİN BAŞINDAYIM
BU arada turuncu-beyazlı ekibin teknik patronu Cihat Arslan, Akhisarspor ile anlaştığı şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti. spor'un sözleşmeli teknik direktörü olduğunu söyleyen Arslan, "Benim kulübüm Adanaspor. Herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Görevimiz başındayım" diye konuştu.
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Kaplana tatlı ikramı yapıldı
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