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Kozan’da orman yangını

Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Kozan’da orman yangını
ADANA'NIN Kozan ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Kozan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen yaptığı açıklamada, Sırelif mevkisinde çıkan yangına tüm ekiplerle müdahale edildiğini belirtti. Yangının kısmen kontrol altına alındığını aktaran Önen, "Kısa sürede yangını tamamen kontrol altına aldık" dedi. Yangının çıktığı ormanlık alanda 150 kovan arısı bulunan İsmail Büyüköztürk ise arılarını alevden etkilenmemeleri için tek tek uzaklaştırmaya çalıştı. Büyüköztürk, yangından kovanlarının zarar görmediğini ancak arılarının dumandan etkilenmiş olabileceğini kaydetti. 32 arazöz, su tankı, üç adet dozer, iki adet greyder yangına müdahale etti.
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Kozan’da orman yangını
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