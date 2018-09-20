Melih ABİ: Tarsus’ta simitte tek fiyat 1.25 Tl olmalı

Bu zam fırsatçılarına dur demek lazım.

Simite bile zam yaptılar.

Vatandaşı isyan noktasına getirdiler.

Kimi 1 lira 25 kuruştan, kimi de 1 lira 50 kuruştan simit satıyor.

2 lira yapan bile var.

Saliha Yıldız, "Son günlerde akaryakıt, un ve susam fiyatlarının artmasıyla simit de zamlandı. Bazı fırıncılar ise simiti 1 TL'den, 1.25 TL'ye çıkardı.

Birçok yerde simit 1.50 liradan satılıyor, 2 liradan satan bile var.

Çok fiyat çok.

Simit 1.25 TL'den satılmalı" diyor.

Bu fırsatçılara dur demek lazım.

Belediyeler ticaret müdürlükleri işe el atmalı.

Denetimler artırılmalı.

Vatandaş kazıklanmamalı.

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Ağaç dalları neden alınmıyor?



Reşatbey Mahallesi'nde Adalet caddesi, Adalet apartmanı önü.

Bahçeli binalar çok.

Vatandaş ağaçları budamış.

Dalları yol kenarına bırakmış.

Bugün 4. gün…

Hala o dallar oradan alınmadı.

Seyhan Belediyesi'ni arayan çok oldu.

Ama memurlar almadı.

Zeydan Başkan iş sana kaldı.

Ver bir talimat da şu ağaç dallarını oradan kaldırsınlar.

İnsanlar sinir küpü oldu haberin olsun.