Okullarına kavuşmak istiyorlar

Okulların açılmasıyla milyonlarca çocuk yeni ders yılına 'merhaba" dedi. Ancak onlarla aynı sıraları paylaşması gereken binlerce çocuk okullarda değil, hala tarlada aileleriyle birlikte mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışıyor. İşte onlardan biri Şanlıurfalı 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Zeliha Tekiner. Küçük kız anne, babası ve kendi yaşındaki kuzenleriyle birlikte tarlada pamuk topluyor. Küçük kız bir an önce okuluna ve arkadaşlarına kavuşmanın hayalini kuruyor. "OKUL FORMAMIZI GİYMEK İSTİYORUZ"
Makineyle toplanan pamuk hasadından sonra kalan başakları toplayarak ailesine destek olan küçük kız, "Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Buradaki işlerimiz bittikten sonra geç de olsa okuluma kavuşacağım için sevinçliyim. Okuyup öğretmen olmak istiyorum" derken, 7'nci sınıfa giden kardeşi Eyüp Sabri ise, "Artık okul formalarımızı giymek, çantamızı taşımak istiyoruz" diye konuştu. "OKULLAR KAPANDI, GELDİK"
Okulların kapanmasıyla birlikte çalışmak için Adana
'ya geldiklerini belirten 8 çocuk babası İbrahim Tekiner de (41), "Burada 10 günlük işimiz kaldı. Çocuklarımla birlikte tarlada çalışıyoruz. Ben de biliyorum çocuklarım eğitimden geri kaldığını ama yapacak başka bir şeyim yok. Bir de okullarında tadilat vardı. Tam eğitime girilmeden çocuklarımı okullarına kavuşturacağım" şeklinde konuştu.