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‘Oyun felsefemiz topa sahip olmak’

Giriş Tarihi: 20.9.2018
‘Oyun felsefemiz topa sahip olmak’
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü , topa sahip olup rakiplerini olabildiğince geriye iterek gol pozisyonlarını artırmak istediklerini söyledi. Koşukavak, 1-0 kazandıkları Altınordu maçına istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti. Koşukavak, "Oyun felsefemiz topa sahip olmak" dedi. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olmaya çalışacaklarını belirten Koşukavak, "Galibiyetlerimizin sayısını daha da artırmalıyız. Bu anlamda çok çalışacağız. Ligde 'kolay veya zor' diye bir takım yok. Her maçı kazanabilme arzusuyla sahaya çıkacağız. Bu anlamda deplasmanda karşılaşacağımız Eskişehirspor maçı bizim için çok önemli" diye konuştu.
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