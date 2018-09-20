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virüsü ile ilgili iddialar gerçek değil

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Şarbon virüsü ile ilgili iddialar gerçek değil
ŞARBON virüsü taşıdığı ileri sürülen büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen, Panama bandıralı 'Rahmeh' adlı 139 metrelik geminin bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, geminin ambarlarında ve güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvanın olmadığını söyledi. İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra 6 Eylül 2018'de Marmara'ya açılan geminin Akdeniz sularında dolaştığı iddialarıyla ilgili bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, açıklamalarda bulundu. Nurdoğdu, lu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi hakkında çıkan haberlerin eksik ve yanlış bilgiler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Nurdoğdu, gemi ile ilgili bakanlığın ve diğer resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaların yeterli olacağı kanaatiyle bugüne kadar hiçbir şekilde açıklama yapma gereği duyulmadığını belirterek, "Geminin şarbon hastalığına yakalanan büyükbaş hayvan taşıdığı, hayvanların hâlâ gemide olduğu yönündeki iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
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Şarbon virüsü ile ilgili iddialar gerçek değil
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