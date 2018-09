Başkan Mahmut Çelikcan’dan kırtasiye yardımı

BUGÜN NELER OLDU

yıldan bu yana eğitime desteği gelenek haline getiren Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ilçede eğitim gören anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımında bulundu. Kiremithane Mahallesi Makimsan Ortaokulu'nda dağıtım törenine katılan Başkan Çelikcan eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Çelikcan "'2018-2019 Eğitim Öğretim yılının tüm öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Umarım iyi bir eğitim öğretim dönemi geçiririz" dedi. Eğitim yuvalarına her zaman destek olduklarını ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çelikcan "Her şeyin başı eğitimdir" dedi. "Çocuklarımız okullarında aldıkları temel eğitimlerin yanı sıra hizmete açtığımız 11 adet kültür evleri ile çocuklarımızı sosyal ve kültürel etkinliklerle tanıştırdık" diye konuşan Çelikcan,"Çocuklarımıza yönelik olarak hobi kurslarının yanı sıra eğitime destek kursları ve buralarda düzenlediğimiz sosyal-kültürel etkinliklerle boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz" dedi.