Çocuklar eğlendi

TERARYUM Atölyesi çalışmaları 10 gün boyunca 05-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak Adana
'da ikinci kez gerçekleştirildi. Büyük ilgi gösteren minikler eğitmenler eşliğinde yaptıkları teraryumları M1 Adana'dan hatıra olarak evlerine götürdüler. Sarıyer Sanat Tiyatrosu'nun çocuklar için sahnelediği tiyatro oyunları büyük beğeni topladı. Uzun bir yaz tatili sonrası; okul öncesi aktivitelere katılan minik çocuklar doyasıya eğlendi. M1 Merkez Adana Alışveriş Merkezi Müdürü Yalçın Öz, "M1 Merkez Adana AVM'de kurulduğu günden bu yana çocuklar için eğitim, sosyal içerikli aktiviteler ve organizasyonlar yanında eğlendirici aktiviteler ile çocuklarımızı yıl boyunca buluşturuyoruz. Teraryum özellikle küçük yaştaki çocukların doğa bilinci ve yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının ortaya çıkarılabildiği ve çocuk gelişimine katkıda bulunan bir etkinlik. Uzman eğitimciler tarafından teraryum yapımı ile ilgili katılımcı çocuklara eğitim verildi" dedi.