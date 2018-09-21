Çukurova’da polis göz açtırmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık işyerlerinde, şüpheli şahıslar ve alkol alıp çevreye rahatsız veren kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamaya devriye, polis merkez ekipleri ile birlikte çarşı ve mahalle bekçileri katıldı. Bölgeyi adeta abluka altına ekipler 100'ün üzerinde şahıs sorgulaması yaparken, araçları da kontrol etti.Belediyeevleri Mahallesi, İnce Cami, park, semt pazarları ve dolmuş duraklarında şüpheli ve çevreye rahatsızlık verenlere de göz açtırmadı. Geç saate kadar süren uygulama sonucunda çevreye rahatsız veren 5 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan toplam 629 lira para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların sürekli devam edeceğini, vatandaşın huzur ve güveni için 24 saat görev başında olduklarını söyledi.