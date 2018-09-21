Disiplinlerarası Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Açıldı…

YAKIN
Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde içinde bulunduğumuz çağın küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarını çok boyutlu olarak stratejik seviyede analiz etmek ve geleceğin güvenlik çevrelerine ve bağlamlarına yönelik projeksiyonlar geliştirmek için gereken bilgi, yöntem ve yaklaşımları öğrencilere kazandıracak "Güvenlik Araştırmaları" Yüksek Lisans
programı açıldı. Disiplinlerarası bir müfredata sahip olan "Güvenlik Çalışmaları" Yüksek Lisans Programı, dünyada benzer programların öğrenci kabul şartlarına paralel olarak Sosyal Bilimlerin farklı dallarından (Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Hukuk, Tarih, Sosyoloji, Eğitim, İletişim Bilimleri vb.) gelen öğrenci başvurularına açık olacak. Ayrıca, istisnai durumlarda lisans derecesini farklı bir alandan almış öğrenciler de yapılacak "değerlendirme" sonrası programa kabul edilebilecek.