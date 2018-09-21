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Dolandırıcılık parasını örgüte aktardı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018
Dolandırıcılık parasını örgüte aktardı
MERSİN Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir otelde konaklayan A.B.'nin üst düzey bürokrat ve yöneticilerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ve paraları terör örgütüne aktardığını belirledi. Polis yaptığı çalışma ile şüpheliyi kaldığı otelde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda H.İ.C. isimli kamu görevlisinin de 600 bin TL'sini dolandırdığı tespit edilen A.B., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Dolandırıcılık parasını örgüte aktardı
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