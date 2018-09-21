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Dünya aAlzheimer gününde dikkat çeken rakamlar

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Dünya aAlzheimer gününde dikkat çeken rakamlar
DÜNYA Alzheimer günü nedeniyle Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi Başkanı Doç Dr. Ahmet Evlice Dünya'da halen 47 milyon Alzheimer hastası olduğunu, Türkiye'de ise 600 bin ailenin bu hastalıkla mücadele ettiğinin altını çizdi. Evlice, hasta ve hasta yakınlarıyla daha fazla dayanışma içerisinde olmak için Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi'ni yeniden açtıklarını da belirtti. Evlice, Demans (Bunama) hastalığının kişinin çeşitli sebeplere bağlı olarak günlük yaşantısını bozacak derecede beyin işlevlerinden bir ya da birkaçını kaybetmesi olarak tanımlanabildiğini ifade etti.
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Dünya aAlzheimer gününde dikkat çeken rakamlar
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