Ev ve hayvanlarını yangından kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Silifke ilçesinde çıkan yangında kilise, evler ve hayvanlar vatandaşların yoğun müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle sınırları içerisindeki Ayatekla kilisesinin de bulunduğu Becili mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığı alanın tamamen kurumuş otluk olması ve şiddetli rüzgar esmesi yangının bir anda büyümesine sebep oldu. Evlerin, küçük ve büyükbaş hayvanların, samanlıkların bulunduğu alana çok kısa bir sürede ulaşan yangının söndürülmesi için bölgede ikamet eden vatandaşlar ve Ayatekla kilisesinde çalışan işçiler anında müdahale etti. Kilise çalışanları, yangının kiliseye gelmesini engellemeye çalışırken, vatandaşlar da hayvanlarını ve ahırlarda bulunan malzemelerini kurtarmaya çalıştı. Yangına Büyükşehir İtfaiyesi, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri 1 yangın helikopteri ve vatandaşlar müdahale ederek söndürdü.