Galibiyet bekliyoruz

A
dana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanaspor
'u ziyaret ederek,
Spor Toto 1.Lig'in 6.haftasında
yarın sahasında oynayacağı Boluspor
maçı öncesi başarılar diledi. Vali
Demirtaş ve Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak
ile Osman Yeşeren Tesisleri'ne gelerek,
Başkan Bayram Akgül
ve yönetim
kurulu üyeleri ile görüştü. ANTRENMAN
öncesi futbolcularla
teker teker selamlaşan Vali
Demirtaş, turuncu-beyazlı takımın
tecrübeli kaptanı Onur Akbay
'a
baklava ikram etti. Hafta sonu oynanacak
maçta Adanaspor
'dan güzel
bir galibiyet beklediğini ifade
eden Vali Demirtaş
, daha
sonra tüm takımla birlik
hatıra fotoğrafı
çekildi. AKGÜL: MORAL OLDU KULÜP
başkanı Akgül ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Vali Demirtaş'a teşekkür etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Akgül, "Başarı için bu şart. Ligde istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak Boluspor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanmıyorum. Valimizin ziyareti zorlu karşılaşma öncesi bizlere moral oldu" diye konuştu.