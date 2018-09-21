Galibiyet bekliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

dana Valisi'u ziyaret ederek,Spor Toto 1.Lig'in 6.haftasındayarın sahasında oynayacağımaçı öncesi başarılar diledi. ValiDemirtaş ve Gençlik Hizmetleri veSpor İl Müdürüile Osman Yeşeren Tesisleri'ne gelerek,Başkanve yönetimkurulu üyeleri ile görüştü.öncesi futbolcularlateker teker selamlaşan ValiDemirtaş, turuncu-beyazlı takımıntecrübeli kaptanı'abaklava ikram etti. Hafta sonu oynanacakmaçta'dan güzelbir galibiyet beklediğini ifadeeden, dahasonra tüm takımla birlikhatıra fotoğrafıçekildi.başkanı Akgül ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Vali Demirtaş'a teşekkür etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Akgül, "Başarı için bu şart. Ligde istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak Boluspor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanmıyorum. Valimizin ziyareti zorlu karşılaşma öncesi bizlere moral oldu" diye konuştu.