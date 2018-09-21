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Galibiyet bekliyoruz

Vali Mahmut Demirtaş, spor tesislerine giderek yönetim ve futbolcularla bir araya geldi. Boluspor maçı öncesi takıma moral veren Demirtaş galibiyet istedi

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Galibiyet bekliyoruz
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanaspor'u ziyaret ederek, Spor Toto 1.Lig'in 6.haftasında yarın sahasında oynayacağı Boluspor maçı öncesi başarılar diledi. Vali Demirtaş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile Osman Yeşeren Tesisleri'ne gelerek, Başkan Bayram Akgül ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. ANTRENMAN öncesi futbolcularla teker teker selamlaşan Vali Demirtaş, turuncu-beyazlı takımın tecrübeli kaptanı Onur Akbay'a baklava ikram etti. Hafta sonu oynanacak maçta Adanaspor'dan güzel bir galibiyet beklediğini ifade eden Vali Demirtaş, daha sonra tüm takımla birlik hatıra fotoğrafı çekildi.

AKGÜL: MORAL OLDU
KULÜP başkanı Akgül ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Vali Demirtaş'a teşekkür etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Akgül, "Başarı için bu şart. Ligde istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak Boluspor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanmıyorum. Valimizin ziyareti zorlu karşılaşma öncesi bizlere moral oldu" diye konuştu.
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