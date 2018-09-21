Gazellerin piri Gaziantep’te anıldı

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ustası, sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi merhum Kazancı Bedih, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep ŞANLIDER işbirliğiyle düzenlediği gecede anıldı. Festivalpark'ta "Ustalara Saygı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Şanlıurfa
'da doğup büyüyen ve Urfa Sıra Gecesi kültürünün ünlenmesinde büyük katkısı olan Kazancı Bedih'in bölgenin büyük bir değeri olduğunu söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sıra Gecesi Topluluğu eşliğinde sanatçılar Mustafa Karadağlı ve Bekir Çiçek, Kazancı Bedih'in eserlerinin yanı sıra Gaziantep ve Şanlıurfa türküleri seslendirdi. Başak İkiz'in sunduğu programı yüzlerce kişi ilgiyle izlerken, gecenin sonunda Karadağ ve Erdoğan tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.