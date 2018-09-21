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Hamit Tuna’dan Askon şubesine ziyaret

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Hamit Tuna’dan Askon Mersin şubesine ziyaret
ASKON Şube Başkanı Hasan Arslan ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Tuna; "Bu kent hepimizin. Bu kente hep birlikte sahip çıkacağız" dedi. Tuna, "Mersin'i değer yapan projelere ve insan odaklı çalışmaları yakinen takip etmekteyim. Projelerin tamamı insan odaklı ve insan kazanımına dayalı faaliyetlerdir. Hasan Arslan benim aynı okulda okuduğum arkadaşımdır. 15 yıllık Belediye Başkanlığı süresince 'Ben yaptım oldu' mantığı ile değil birlikte yönetim anlayışı içerisinde hizmet ürettik" diye konuştu. Askon Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan ise "Üstlendiği görev konusunda kendisine sonuna kadar güveniyorum" dedi.
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Hamit Tuna’dan Askon Mersin şubesine ziyaret
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