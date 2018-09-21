İsmail Kurtul İlkokulu eğitim öğretime başladı

KAHRAMANMARAŞ'TA
2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen program bu yıl kentin tanınmış hayırsever iş adamı A. Kadir Kurtul tarafından babası adına yaptırılarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlanan İsmail Kurtul ilköğretim okulunda gerçekleştirildi. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisiyle başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş
Valisi Vahdettin Özcan, yeni eğitim öğretim yılının ülkeye ve şehre hayırlı olması dileğinde bulundu. Eğitim denince akla insanın iyi yetişmesi anlamına geldiğini dile getiren Vali Vahdettin Özkan, "Eğitim bütün insanlığı alakadar eden bir husustur. Hükümetimiz ve devletimiz eğitimin fiziksel alt yapısının geliştirilmesi ve eğitim araç, gereçleriyle ilgili olarak tüm hizmetleri yapmaktadır. Eğitim ve öğretimde motivasyonun çok önemli olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bu motivasyon öğretmenlerimizde, öğrencilerimde ve velilerimizde olmalıdır" dedi. Kahramanmaraş'ın en gözde okulunu babası İsmail Kurtul adına yaptırarak bakanlığa devreden hayırsever iş adamı Abdulkadir Kurtul da, "Okulumuz toplumların kalkınmasında en başta gelen öğelerden olan eğitimin ve öğretimin gerekliliğine inanan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Fatih' projesi kapsamında hayata geçmiştir. Başkanımıza bu kampanyayla ilgili bizzat bir okul yapma sözü vermiştim. İsmail Kurtul ilkokulunu bitirerek Milli eğitime kazandırdık" dedi.