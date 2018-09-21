Kapkaççılar ancak 15 dakika kaçabildi

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motosikletle kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı ileri sürülen Müslüm Çakır (18) ve Fahrettin Lal (26), polis tarafından 15 dakikada yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüphelilerden Müslüm Çakır tutuklanırken Fahrettin Lal tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Baraj Yolu mevkiinden meydana geldi. İddiaya göre; uyuşturucu bağımlısı olan Fahrettin Lal ve Müslim Çakır bindikleri motosikletle yolda yürüyen 40 yaşındaki Sultan Ceylan'ın turuncu renk çantasını gözüne kestirdi. Motosikleti kullanan Fahrettin Lal, genç kadının arkasından yaklaştı aracın arkasında bulunan Müslim Çakır bir anda kadının kolunda bulunan çantayı çekerek aldı. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine yakın bir bölgede ring atan yunus timleri, kapkaççıların peşine düştü.İçinde cep telefonu ve 300 lira para bulunan çantayla kaçmaya başlayan zanlıları polis tarafından fark edildi. Dur ihtarına uyamayarak izlerini kaybettirmeye çalışan zanlılar 15 dakikalık kovalamacanın ardından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yakalandı. Çanta polis tarafından eksiksiz bir şekilde kadına teslim edilirken zanlılar emniyete götürüldü. Suçunu itiraf eden şüphelilerden Müslüm Çakır tutuklanırken Fahrettin Lal tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.