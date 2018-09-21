Melih ABİ: Belediye otobüsleri iki okula kadar sefer yapsın

Belediye otobüsleri ile ilgili bir talep var.

144, 124 ve 160 nolu belediye otobüsleri Balcalı'nın arkasında bulunan mezarlığa kadar sefer yapıyor ve sonra da dönüşe geçiyorlar.

Ama 2 kilometre ötede Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Okulu ve Erkan Okulu da var.

Veliler otobüslerin seferlerini buraya kadar uzatılmasını istiyor.

Seferler buraya kadar uzatılırsa öğrenciler ve veliler çok sevinecek.

Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan destek istiyorlar.

Belediye buraya kadar seferleri uzatmalı.

En azından okul dönemi…

O kadar haklı bir talep ki bu…

Takipçisi olacağız…

Belediyecilik hizmetle olur.

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Çamlıyayla'da sinekten şikayet



Yaz bitiyor da diyebilirsiniz.

Ama kışın da orada yaşayan çok..

Çamlıyaylalıların da belediyeden isteği var.

Çarşıda olsun, kahvehane de sıkıntı aynı.

Sivrisineklerden illallah dedi millet. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Çamlıyayla belediyesinin soruna el atacağına inanıyorum.

Sivrisinekle mücadele şart kardeşim.