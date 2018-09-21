Niğde’de Çevik Kuvvet’ten tatbikat

NİĞDE
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri toplumsal olaylara müdahale için yaptığı tatbikat gerçeği aratmadı. Kayseri yolunda bulunan Niğde
İl Emniyet Müdürlüğüne ait Atış alanında geçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği gösterici gibi davranıp slogan atan eylemciler, polise, taş, sopa ve molotof kokteyli attı. Senaryo çerçevesinde üzerine yürüdükleri polislere sopalarla saldıran ve 'dağılın' uyarısını dikkate almayan gruba, polis, önce Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile su sıkarak müdahale etti. Gruptakilerin attığı yanan molotof kokteyllerini TOMA ile söndüren polis ekipleri, daha sonra eylemci gruba biber gazıyla müdahale ederek gözaltına aldı. SIK SIK YAPILIYOR
Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, "Olası kanunsuz gösteriler esnasında müdahale şekillerimizi ve gözaltı yöntemlerimizi zinde tutmak amacıyla hazırladığımız tatbikat çoğu zaman kanuni olarak başlayan bir gösteri kanunsuz hale dönüşebiliyor. Bizim korsan diye tabir ettiğimiz kanunsuz eylemler gerçekleşebiliyor. Bizlerde bu ihtimali göz önünde tutarak bu tatbikatı hazırladık" dedi. Tatbikatı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Polis Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Üner de izledi.