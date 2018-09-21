Okullu oluyorlar

Okulların açılmasına rağmen Adana'nın sarı sıcağında tarlada pamuk toplayarak ailesine destek olan ve bu yüzden okuluna geç başlamak zorunda kalacak olan Şanlıurfa
lı 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Zeliha Tekiner, okuluna kavuşuyor. Zeliha'nın dramını SABAH Güney'de okuyan Adana Valisi Mahmut Demirtaş hemen duruma el koydu. Demirtaş, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'a talimat vererek Zeliha ile birlikte kardeşleri ve kuzenlerini okula başlatılması talimatını verdi. Vali Demirtaş'ın talimatı üzerine Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut ile birlikte Şube Müdürü Atilla Çınar ve Karataş Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdür Vekili Recai Çetin ve Yemişli ortaokul müdürü Serkan Danacı, Zeliha ile ailesini yaşadıkları çadırda ziyaret etti. Zeliha ve diğer çocuklarla yakından ilgilenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut, "Çocuklar 10 gün sonra Şanlıurfa'daki okullarına gidecekler ama biz bu süre içinde eğitimlerinden eksik kalmaması için okullarına göndereceğiz. Gereken her şey yapılacak dedi. "DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"
Zeliha ile birlikte toplam 7 çocuğun okula başlayacağının sevincini yaşayan İsmail Tekiner, "Allah devletimizden razı olsun Gerçekten süper oldu. 10 gün sonra Şanlıurfa'daki okullarına gideceklerdi ama o zamana kadar eğitimlerinden eksik kalacaklardı. Ama şimdi burada görecek eğitimle derslerinden geri kalmayacaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.