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Şampiyonlara ATAŞBAK’tan kutlama

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Şampiyonlara ATAŞBAK’tan kutlama
ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, 25-26 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen Balkan Kürek Yarışları'nda milli takım forması giyen 5 lı TOHM sporcusunu makamında kabul etti. Ataşbak, Balkan Şampiyonası gibi büyük müsabakalarda madalya almanın kolay olmadığını söyledi.

10 MADALYA KAZANDILAR
Adana Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi (TOHM) sporcuları Balkan Kürek Şampiyonası'ndan 5 sporcunun 10 madalya alarak kente dönmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Ataşbak, "Balkan Şampiyonu olmak her sporcunun isteğidir. Kentimizin başarısını arttıran ve adını duyuran sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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Şampiyonlara ATAŞBAK’tan kutlama
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