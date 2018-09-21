Şampiyonlara ATAŞBAK’tan kutlama

ADANA
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, 25-26 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen Balkan Kürek Yarışları'nda milli takım forması giyen 5 Adana
lı TOHM sporcusunu makamında kabul etti. Ataşbak, Balkan Şampiyonası gibi büyük müsabakalarda madalya almanın kolay olmadığını söyledi. 10 MADALYA KAZANDILAR
Adana Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi (TOHM) sporcuları Balkan Kürek Şampiyonası'ndan 5 sporcunun 10 madalya alarak kente dönmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Ataşbak, "Balkan Şampiyonu olmak her sporcunun isteğidir. Kentimizin başarısını arttıran ve adını duyuran sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.