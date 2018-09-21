Türk Dünyası Belgesel Film Festivali galasına katılacak

YAKIN
Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen Üçüncü Türk Dünyası Belgesel Film Festivali gala gecesine katılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi'nin, 2 Ekim - 10 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin 28 Eylül'de İstanbul Osmaniye
'de düzenlenecek ve açılış filmi olarak gösterimi yapılacak "Türk Ana" adlı belgeselinin gala gecesine katılacağı belirtildi. Üçüncü Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çerçevesinde projelendirilen Türk Ana belgeseli, sekiz farklı Türk cumhuriyetinde yapılan Türk ana temalı çekimlerin birleştirilmesi ile oluşturuldu.