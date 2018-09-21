Vatandaşlar fuhuş operasyonu yapan polislere teşekkür etti

BUGÜN NELER OLDU

vatandaşlar mahallelerinde fuhuş yapan kişilere operasyon yapan polis ekiplerine teşekkür etti. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara ve bu kadınları fuhşa zorlayan veya aracılık eden kişilere yönelik harekete geçti. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik şafak baskını yaptı. Operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından, Beyazevler Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanan vatandaşlar ise operasyonu yapan polis ekiplerine teşekkür etti. Hava kararınca yol kenarına çıkarak fuhuş yapan kadınlardan rahatsız olduklarını belirten mahalle muhtarı Cabbar İğde, "Son zamanlarda fuhuş giderek artmıştı. Kadınlar yoldan çevirdikleri kişilerle sokaklarda fuhuş yapıyordu. Çocuklarımız ve eşlerimizle dışarı çıkamayacak duruma geldi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ve tüm polis teşkilatına teşekkür ediyoruz" dedi.