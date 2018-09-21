Yüzücü Aslan dünyasını madalyalarla aydınlatıyor

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oğuştan görme engelli olan, ortaokulda bir proje kapsamında yüzmeye başlayan milli sporcu Mustafa Aslan
, havuzda adeta yeniden doğarak şampiyonlukların abonesi oldu. Yaşam enerjisi ve azmiyle engellilere örnek olan 19 yaşındaki Mustafa, 6 yıl önce yüzmeyle tanıştı.
Yeteneğinin fark edilmesi üzerine antrenmanlara başlayan Mustafa Aslan
, gecesini gündüzüne katıp çalışarak, milli sporculuğa kadar yükseldi. ARALARINDA
Türkiye birinciliklerinin de bulunduğu 60'a yakın dereceye imza atan ay-yıldızlı yüzücü, olimpiyatlarda da şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Milli sporcu Mustafa Aslan, Gaziantep Görme Engelliler Ortaokulunda okurken yüzmeyle tanıştığını belirterek, bu sayede yeteneğinin ortaya çıktığını söyledi. HEDEF 2016 RİO YÜZMEYE
başladıktan sonra ilk katıldığı yarışta ikinci olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden genç sporcu, "2012 yılında antrenmanlara başladım. 2013'te ilk katıldığım yarışmada Türkiye ikincisi oldum. Ondan sonra 2014'te 6 madalya aldım. Milli takım hazırlık kampına çağrıldım. 2015'te milli takıma girdim. 2016'da Rio'da düzenlenen olimpiyatlara gidemediğim için çok üzüldüm. 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılabilmek için çok çalışıyorum"
dedi. 2 AVRUPA ŞAMPİYONASI YÜZMEYE
başladığından beri aralarında birinciliklerin de bulunduğu 60'a yakın derecesi olduğunu aktaran Mustafa Aslan, 2 Avrupa Şampiyonası'na katıldığını, İrlanda Cumhuriyeti'nde yapılan organizasyonda 100 metre serbestte final yüzerek yedinci olduğunu belirtti. Aslan, dereceler alabilmek için haftanın 6 günü antrenman yaptığına dikkati çekti.
Aslan'ın antrenörü Sinan Yüncü
, genç yüzücünün S12 kategorisinde yarıştığını, çok azimli ve istekli olduğunu ifade etti. 'OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ' EN
büyük hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu dile getiren Yüncü, "Sırtüstü, serbest ve kelebek yüzüyor. Birçok Türkiye derecesi mevcut. En son İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre serbest kategorisinde yedinci oldu. İlk defa final yüzen Türk sporcusu unvanını kazandı. Barajı geçerek, Japonya'da yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Şu anki hedeflerimiz ve çalışmalarımız bu yönde" diye konuştu.